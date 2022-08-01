В Азербайджане стартует конкурс по приему на работу в детсады

БАКУ /Trend/ - 2 августа в Азербайджане стартует конкурс по приему учителей-воспитателей на работу в дошкольные образовательные учреждения на 2022-2023 учебный год.

Как сообщили Trend в понедельник в Центре человеческих ресурсов Института образования, конкурс будет включать в себя проверку электронных заявок, тестирование и собеседование.

На этапе тестирования кандидатам будут предложены 40 вопросов по содержанию и методике, 20 вопросов - по педагогическим и психологическим подходам. На ответы на тестовые задания кандидатам будут отведены 120 минут. На этом этапе будет применена система оценки с 1 баллом по каждому вопросу. Неверные ответы будут влиять на результат экзамена.

Кроме того, на общий балл повлияют и результаты этапа собеседования. В ближайшие дни будет представлена подробная информация об этапе собеседования.

(Перевод: Нубар Кулузаде)