В Физулинском районе взорвалась мина

БАКУ /Trend/ - 2 августа произошел взрыв противопехотной мины во время выполнения сотрудником местного саперного подразделения Гусейновым Гылманом Хидаят оглу, 1976 года рождения, своих обязанностей на территории Физулинского района.

Об этом сообщили Trend в пресс-службе Агентства Азербайджана по разминированию.

Согласно международным стандартам разминирования, несколько сотрудников агентства, находившихся поблизости, были направлены в больницу для профилактического осмотра, говорится в сообщении.

Инцидент расследуется агентством. Общественность будет дополнительно проинформирована о его результатах.

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