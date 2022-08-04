AZAL обратился к гражданам

БАКУ /Trend/ - В последнее время от имени ЗАО «Азербайджанские Авиалинии» (AZAL) распространяются подозрительные сообщения о крупных денежных выигрышах.

Как сообщает в четверг Trend, об этом говорится в заявлении AZAL.

В заявлении отмечается, что подобные сообщения, в частности, передаются через мессенджер, социальные сети или электронную почту.

«AZAL призывает граждан быть внимательными и не переходить по подозрительным ссылкам. Вся официальная информация AZAL доступна на официальном сайте авиакомпании (www.azal.az), а также на ее страницах в социальных сетях. Также напомним, что в последнее время от имени AZAL юридическим и физическим лицам поступают различные предложения о сотрудничестве, трудоустройстве и т.д. Лица, занимающиеся мошенничеством, пользуясь именем AZAL, не имеют никакого отношения к авиакомпании. AZAL не несет никакой ответственности за обещания, данные от имени авиакомпании в неофициальных источниках. Просим граждан, столкнувшихся с подобными случаями, незамедлительно обращаться в правоохранительные органы», - говорится в заявлении.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)