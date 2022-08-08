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Женщина, размещавшая видео в TikTok, не имеет никакого отношения к азербайджанской армии - минобороны (ФОТО)

Общество Материалы 8 августа 2022 13:04 (UTC +04:00)
Женщина, размещавшая видео в TikTok, не имеет никакого отношения к азербайджанской армии - минобороны (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - Министерство обороны Азербайджана распространило заявление в связи с гражданкой, которая размещала видео в социальных сетях и представлялась военнослужащей, сообщает Trend.

В заявлении отмечается, что гражданка, размещавшая с профиля hərbi226 видео, используя военную форму, знаки отличия и представлявшаяся сотрудником военной полиции "Гюляр Ахмедовой", не имеет никакого отношения к азербайджанской армии.

Отметим, что она размещала различные видео в социальной сети TikTok.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)

Женщина, размещавшая видео в TikTok, не имеет никакого отношения к азербайджанской армии - минобороны (ФОТО)
Женщина, размещавшая видео в TikTok, не имеет никакого отношения к азербайджанской армии - минобороны (ФОТО)
Женщина, размещавшая видео в TikTok, не имеет никакого отношения к азербайджанской армии - минобороны (ФОТО)
Женщина, размещавшая видео в TikTok, не имеет никакого отношения к азербайджанской армии - минобороны (ФОТО)
Женщина, размещавшая видео в TikTok, не имеет никакого отношения к азербайджанской армии - минобороны (ФОТО)
Женщина, размещавшая видео в TikTok, не имеет никакого отношения к азербайджанской армии - минобороны (ФОТО)
Женщина, размещавшая видео в TikTok, не имеет никакого отношения к азербайджанской армии - минобороны (ФОТО)
Женщина, размещавшая видео в TikTok, не имеет никакого отношения к азербайджанской армии - минобороны (ФОТО)
Женщина, размещавшая видео в TikTok, не имеет никакого отношения к азербайджанской армии - минобороны (ФОТО)
Женщина, размещавшая видео в TikTok, не имеет никакого отношения к азербайджанской армии - минобороны (ФОТО)
Женщина, размещавшая видео в TikTok, не имеет никакого отношения к азербайджанской армии - минобороны (ФОТО)
Женщина, размещавшая видео в TikTok, не имеет никакого отношения к азербайджанской армии - минобороны (ФОТО)
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