Азербайджанский гимнаст Владимир Долматов завоевал "золото" Исламиады

КОНЬЯ /Trend/ - Азербайджанский гимнаст Владимир Долматов завоевал золотую медаль в соревнованиях по аэробной гимнастике на V Играх исламской солидарности.

Как сообщает в воскресенье Trend, член сборной Азербайджана по аэробной гимнастике Владимир Долматов занял первое место в индивидуальной программе среди мужчин.

Отметим, что в турецком городе Конья проходят V Игры исламской солидарности. Соревнования продлятся до 18 августа.

Всего в Играх исламской солидарности принимают участие спортсмены из 56 стран-членов Организации исламского сотрудничества. Соревнования проходят на 14 объектах города Конья. По их итогам спортсменам будут вручены 355 медалей.