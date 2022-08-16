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Задержан работавший на иностранную разведку гражданин Азербайджана

Общество Материалы 16 августа 2022 11:31 (UTC +04:00)
Задержан работавший на иностранную разведку гражданин Азербайджана

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Самир Али
Самир Али
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БАКУ /Trend/ - В результате мер по выявлению агентурно-диверсионной деятельности против Азербайджана, проведенных за последний год, был задержан 1 гражданин страны, привлеченный иностранными спецслужбами к сотрудничеству, и выявлены шесть подозрительных лиц.

Как сообщает Trend, об этом во вторник на пресс-конференции сказал заместитель начальника Государственной пограничной службы генерал-лейтенант Аббас Халилов.

По его словам, в рамках борьбы с терроризмом задержаны шесть человек и обезврежены 14 организованных преступных группировок, занимавшихся нелегальной иммиграцией, контрабандой, в том числе наркоторговлей.

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