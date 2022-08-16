Задержан работавший на иностранную разведку гражданин Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В результате мер по выявлению агентурно-диверсионной деятельности против Азербайджана, проведенных за последний год, был задержан 1 гражданин страны, привлеченный иностранными спецслужбами к сотрудничеству, и выявлены шесть подозрительных лиц.

Как сообщает Trend, об этом во вторник на пресс-конференции сказал заместитель начальника Государственной пограничной службы генерал-лейтенант Аббас Халилов.

По его словам, в рамках борьбы с терроризмом задержаны шесть человек и обезврежены 14 организованных преступных группировок, занимавшихся нелегальной иммиграцией, контрабандой, в том числе наркоторговлей.