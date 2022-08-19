Руководитель рабочей группы TƏBIB о вероятности ужесточения карантина

БАКУ /Trend/ - В последние дни наблюдается рост числа случаев заражения коронавирусом. Однако полагаю, что реальная цифра заражений по сравнению с официальной статистикой выше, поскольку не во всех случаях люди обращаются за тестом на COVID-19.

Об этом, отвечая на вопросы Trend, сказал руководитель рабочей группы по инфекционным заболеваниям Объединения по управлению территориальными медицинскими подразделениями (TƏBIB) Васиф Алиев.

По его словам, серьезных проблем по количеству мест в больницах не наблюдается.

"Сложной ситуации с этим сейчас нет. Рост числа заражений может привести к увеличению числа тяжелобольных. Если возникнет проблема с госпитализацией, то, естественно, может быть рассмотрен вопрос об ужесточении карантина. Соответствующее решение будет принято Оперативным штабом после серьезного анализа текущей ситуации", - отметил руководитель рабочей группы.

Он отметил, что в любом случае люди должны соблюдать меры предосторожности.

"В закрытых помещениях следует соблюдать социальную дистанцию. Также не следует забывать о важности соблюдения правил гигиены и вакцинации. Думаю, что в целом нынешняя ситуация не вызывает необходимости в ужесточении карантинного режима. Однако в ближайшие дни вопрос может быть пересмотрен в зависимости от количества заражений и степени тяжести ситуации", - добавил Алиев.

(Перевод: Нубар Кулузаде)