Вузы Азербайджана и Казахстана договорились о сотрудничестве (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Баку состоялась церемония подписания меморандумов о сотрудничестве между вузами Азербайджана и Казахстана.

Как сообщает в четверг Trend, подписан меморандум о сотрудничестве между Южно-Казахстанским университетом им. М.Ауэзова и Азербайджанским государственным экономическим университетом.

Также меморандум о сотрудничестве подписан между Южно-Казахстанским университетом имени М. Ауэзова и Азербайджанским техническим университетом.

Кроме того, Южно-Казахстанский университет имени М. Ауэзова подписал меморандумы о сотрудничестве с азербайджанскими Институтом микробиологии и НИИ "Геотехнологические проблемы нефти, газа и химии".