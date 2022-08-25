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Вузы Азербайджана и Казахстана договорились о сотрудничестве (ФОТО)

Общество Материалы 25 августа 2022 12:12 (UTC +04:00)
Вузы Азербайджана и Казахстана договорились о сотрудничестве (ФОТО)

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Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
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БАКУ /Trend/ - В Баку состоялась церемония подписания меморандумов о сотрудничестве между вузами Азербайджана и Казахстана.

Как сообщает в четверг Trend, подписан меморандум о сотрудничестве между Южно-Казахстанским университетом им. М.Ауэзова и Азербайджанским государственным экономическим университетом.

Также меморандум о сотрудничестве подписан между Южно-Казахстанским университетом имени М. Ауэзова и Азербайджанским техническим университетом.

Кроме того, Южно-Казахстанский университет имени М. Ауэзова подписал меморандумы о сотрудничестве с азербайджанскими Институтом микробиологии и НИИ "Геотехнологические проблемы нефти, газа и химии".

Вузы Азербайджана и Казахстана договорились о сотрудничестве (ФОТО)
Вузы Азербайджана и Казахстана договорились о сотрудничестве (ФОТО)
Вузы Азербайджана и Казахстана договорились о сотрудничестве (ФОТО)
Вузы Азербайджана и Казахстана договорились о сотрудничестве (ФОТО)
Вузы Азербайджана и Казахстана договорились о сотрудничестве (ФОТО)
Вузы Азербайджана и Казахстана договорились о сотрудничестве (ФОТО)
Вузы Азербайджана и Казахстана договорились о сотрудничестве (ФОТО)
Вузы Азербайджана и Казахстана договорились о сотрудничестве (ФОТО)
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