В последние дни в Баку регистрируются случаи заболеваемости ротавирусом - министерство

БАКУ /Trend/ - В последние дни в Баку фиксируются случаи заболеваемости ротавирусом.

Об этом, как сообщает в среду Trend, сказал специалист-эксперт министерства здравоохранения Азербайджана, гастроэнтеролог Эмин Мамедов, выступая на тему "Кишечно-желудочные заболевания".

По его словам, основными клиническими признаками этой инфекции являются сильные боли в животе, рвота и диарея.

"Людям, заболевшим ротавирусом, следует избегать лечения антибиотиками. Им нужно употреблять много жидкости и избегать молочных продуктов и кофеина", - сказал Мамедов.

(Перевод: Нубар Кулузаде)