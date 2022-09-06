В Азербайджане число инвалидов войны, получивших единовременную выплату, превысило 14 тысяч

БАКУ /Trend/ - Число инвалидов войны, получивших единовременную выплату в рамках новой программы социальной поддержки, реализуемой по поручению Президента Азербайджана, превысило 14 000.

Как сообщили Trend во вторник в министерстве труда и социальной защиты населения, программа охватывает лиц, инвалидность которых была установлена в результате ранений, полученных во время прохождения военной службы до 2 августа 1997 года, а в случае смерти этих лиц впоследствии - их наследников.

После того, как им в проактивном порядке назначается единовременная выплата, эти средства перечисляются на их банковские счета, о чем данные лица оповещаются посредством SMS-сообщения.

Процесс обеспечения единовременной выплатой продолжается.

Лица, которым не назначена единовременная выплата в связи с отсутствием в электронных системах, а также в соответствующих архивах сведений о ранении, полученном во время прохождения воинской службы до 2 августа 1997 года, а также их наследники в случае смерти лица, имеющего право на получение единовременной выплаты, должны представить соответствующие документы для получения единовременной выплаты по ссылке https://sosial.gov.az/post_57634.

(Перевод: Фидан Мустафаева)