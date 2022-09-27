Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

ЗАО “AzerGold” провело серию мероприятий, посвященных Отечественной войне (ФОТО)

Общество Материалы 27 сентября 2022 23:05 (UTC +04:00)
ЗАО “AzerGold” провело серию мероприятий, посвященных Отечественной войне (ФОТО)

Читайте Trend в

БАКУ /Trend/ - Закрытое Акционерное Общество “AzerGold” организовало мероприятие, посвященное памяти начала Отечественной войны на Човдарском интегрированном региональном участке переработки в Дашкесанском районе.

До начала мероприятия коллектив ЗАО посетил в Баку и Гяндже могилы героически погибших на войне сотрудников Мухтара Гасымлы и Рауфа Аскерова, а также могилы других доблестных шехидов, отдавших жизнь за родину. Коллектив ЗАО выразил безмерное почтение светлой памяти шехидов и возложил цветы к их могилам.

Минутой молчания была почтена память всех шехидов, погибших за территориальную целостность и независимость страны. Выступивший на мероприятии председатель правления Акционерного Общества Закир Ибрагимов, подчеркнул особое значение исторической победы, достигнутой азербайджанской армией в 44-дневной Отечественной войне, отметив, что война продемонстрировала всему миру силу азербайджанского народа, его лидера и славной азербайджанской армии. Председатель правления подчеркнул обусловленность данной победы ​​политикой всестороннего развития страны, единством народа и власти, подъемом политических отношений на новый уровень, международной репутацией страны и строительством армии.

Отметив, что забота о семьях шехидов и ветеранах является одним из приоритетных направлений государства, З. Ибрагимов рассказал об успешно реализуемых в стране последовательных госудсртвенных программ по социальной защите семей шехидов и ветеранов. З. Ибрагимов сообщил, что в настоящее время в ЗАО работают 44 участника Отечественной войны, 10 ветеранов 1-й Карабахской войны, 1 инвалид войны и 10 членов семей шехидов.

Председатель Дашкесанской районной организации партии «Ени Азербайджан» Мейданали Йолчуев, выступивший позже, рассказал о глубоком почтении и уважении, оказываемом государством членам семей наших военных, погибших в Отечественной войне, участникам и ветеранам. Он отметил огромную проделанную работу в направлении лечения и реабилитации раненых ветеранов, решения социально-бытовых проблем семей шехидов.

Члены семей шехидов, выступившие на мероприятии, поблагодарили главу государства за проявленное к ним внимание и заботу. Отец шехида Мухтара Гасымлы Али Гасымов отметил, что гордится своим сыном, подчеркнув, что азербайджанский народ обрел героя в лице Мухтара. Он высоко оценил шаги, предпринятые государством для сохранения памяти о Мухтаре.

Брильяант Аскерова выразила гордость о памяти его сына, лейтенанта Рауфа Аскерова, проявившего отвагу при взятии ряда сел Физули. Члены семей шехидов поделились с участниками мероприятия своими воспоминаниями.

В продолжение мероприятия сотрудники ЗАО Эльдениз Валиев и Сади Аббасов, участвовавшие в Отечественной войне, рассказали о пройденном ими боевом пути и поделились своими впечатлениями.

В рамках мероприятия сотрудники Акционерного Общества также посетили дома семей шехидов, проживающих в Дашкесанском районе. В рамках социальной акции семьям была вручена материальная и продовольсвтенная помощь. На встречах озвучивались дорогие воспоминания о героях, отдавших свои жизни на благо будущих поколений.

ЗАО “AzerGold” провело серию мероприятий, посвященных Отечественной войне (ФОТО)
ЗАО “AzerGold” провело серию мероприятий, посвященных Отечественной войне (ФОТО)
ЗАО “AzerGold” провело серию мероприятий, посвященных Отечественной войне (ФОТО)
ЗАО “AzerGold” провело серию мероприятий, посвященных Отечественной войне (ФОТО)
ЗАО “AzerGold” провело серию мероприятий, посвященных Отечественной войне (ФОТО)
ЗАО “AzerGold” провело серию мероприятий, посвященных Отечественной войне (ФОТО)
ЗАО “AzerGold” провело серию мероприятий, посвященных Отечественной войне (ФОТО)
ЗАО “AzerGold” провело серию мероприятий, посвященных Отечественной войне (ФОТО)
ЗАО “AzerGold” провело серию мероприятий, посвященных Отечественной войне (ФОТО)
ЗАО “AzerGold” провело серию мероприятий, посвященных Отечественной войне (ФОТО)
ЗАО “AzerGold” провело серию мероприятий, посвященных Отечественной войне (ФОТО)
ЗАО “AzerGold” провело серию мероприятий, посвященных Отечественной войне (ФОТО)
ЗАО “AzerGold” провело серию мероприятий, посвященных Отечественной войне (ФОТО)
ЗАО “AzerGold” провело серию мероприятий, посвященных Отечественной войне (ФОТО)
ЗАО “AzerGold” провело серию мероприятий, посвященных Отечественной войне (ФОТО)
ЗАО “AzerGold” провело серию мероприятий, посвященных Отечественной войне (ФОТО)
ЗАО “AzerGold” провело серию мероприятий, посвященных Отечественной войне (ФОТО)
ЗАО “AzerGold” провело серию мероприятий, посвященных Отечественной войне (ФОТО)
ЗАО “AzerGold” провело серию мероприятий, посвященных Отечественной войне (ФОТО)
ЗАО “AzerGold” провело серию мероприятий, посвященных Отечественной войне (ФОТО)
ЗАО “AzerGold” провело серию мероприятий, посвященных Отечественной войне (ФОТО)
ЗАО “AzerGold” провело серию мероприятий, посвященных Отечественной войне (ФОТО)
ЗАО “AzerGold” провело серию мероприятий, посвященных Отечественной войне (ФОТО)
ЗАО “AzerGold” провело серию мероприятий, посвященных Отечественной войне (ФОТО)
ЗАО “AzerGold” провело серию мероприятий, посвященных Отечественной войне (ФОТО)
ЗАО “AzerGold” провело серию мероприятий, посвященных Отечественной войне (ФОТО)
ЗАО “AzerGold” провело серию мероприятий, посвященных Отечественной войне (ФОТО)
ЗАО “AzerGold” провело серию мероприятий, посвященных Отечественной войне (ФОТО)
ЗАО “AzerGold” провело серию мероприятий, посвященных Отечественной войне (ФОТО)
ЗАО “AzerGold” провело серию мероприятий, посвященных Отечественной войне (ФОТО)
ЗАО “AzerGold” провело серию мероприятий, посвященных Отечественной войне (ФОТО)
ЗАО “AzerGold” провело серию мероприятий, посвященных Отечественной войне (ФОТО)
ЗАО “AzerGold” провело серию мероприятий, посвященных Отечественной войне (ФОТО)
ЗАО “AzerGold” провело серию мероприятий, посвященных Отечественной войне (ФОТО)
ЗАО “AzerGold” провело серию мероприятий, посвященных Отечественной войне (ФОТО)
ЗАО “AzerGold” провело серию мероприятий, посвященных Отечественной войне (ФОТО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости