ЗАО “AzerGold” провело серию мероприятий, посвященных Отечественной войне (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Закрытое Акционерное Общество “AzerGold” организовало мероприятие, посвященное памяти начала Отечественной войны на Човдарском интегрированном региональном участке переработки в Дашкесанском районе.

До начала мероприятия коллектив ЗАО посетил в Баку и Гяндже могилы героически погибших на войне сотрудников Мухтара Гасымлы и Рауфа Аскерова, а также могилы других доблестных шехидов, отдавших жизнь за родину. Коллектив ЗАО выразил безмерное почтение светлой памяти шехидов и возложил цветы к их могилам.

Минутой молчания была почтена память всех шехидов, погибших за территориальную целостность и независимость страны. Выступивший на мероприятии председатель правления Акционерного Общества Закир Ибрагимов, подчеркнул особое значение исторической победы, достигнутой азербайджанской армией в 44-дневной Отечественной войне, отметив, что война продемонстрировала всему миру силу азербайджанского народа, его лидера и славной азербайджанской армии. Председатель правления подчеркнул обусловленность данной победы ​​политикой всестороннего развития страны, единством народа и власти, подъемом политических отношений на новый уровень, международной репутацией страны и строительством армии.

Отметив, что забота о семьях шехидов и ветеранах является одним из приоритетных направлений государства, З. Ибрагимов рассказал об успешно реализуемых в стране последовательных госудсртвенных программ по социальной защите семей шехидов и ветеранов. З. Ибрагимов сообщил, что в настоящее время в ЗАО работают 44 участника Отечественной войны, 10 ветеранов 1-й Карабахской войны, 1 инвалид войны и 10 членов семей шехидов.

Председатель Дашкесанской районной организации партии «Ени Азербайджан» Мейданали Йолчуев, выступивший позже, рассказал о глубоком почтении и уважении, оказываемом государством членам семей наших военных, погибших в Отечественной войне, участникам и ветеранам. Он отметил огромную проделанную работу в направлении лечения и реабилитации раненых ветеранов, решения социально-бытовых проблем семей шехидов.

Члены семей шехидов, выступившие на мероприятии, поблагодарили главу государства за проявленное к ним внимание и заботу. Отец шехида Мухтара Гасымлы Али Гасымов отметил, что гордится своим сыном, подчеркнув, что азербайджанский народ обрел героя в лице Мухтара. Он высоко оценил шаги, предпринятые государством для сохранения памяти о Мухтаре.

Брильяант Аскерова выразила гордость о памяти его сына, лейтенанта Рауфа Аскерова, проявившего отвагу при взятии ряда сел Физули. Члены семей шехидов поделились с участниками мероприятия своими воспоминаниями.

В продолжение мероприятия сотрудники ЗАО Эльдениз Валиев и Сади Аббасов, участвовавшие в Отечественной войне, рассказали о пройденном ими боевом пути и поделились своими впечатлениями.

В рамках мероприятия сотрудники Акционерного Общества также посетили дома семей шехидов, проживающих в Дашкесанском районе. В рамках социальной акции семьям была вручена материальная и продовольсвтенная помощь. На встречах озвучивались дорогие воспоминания о героях, отдавших свои жизни на благо будущих поколений.