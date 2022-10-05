Широкий ассортимент продовольственной продукции представляют рязанские компании в Баку (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Зерновые и масличные, сувенирный шоколад и продукты быстрого приготовления – это лишь часть пищевого сектора, представленного в шоуруме рязанских производителей в Баку. Именно стенды пищевой продукции вызывают большую заинтересованность у местных предпринимателей.

С первых дней выставки, стенд компании «СкопинЗерно» привлек внимание представителей бизнеса. Компания располагается в городе Скопин Рязанской области и занимается выращиванием и оптовой продажей зерновых и масличных культур. В перечень предлагаемой продукции входят: мягкая пшеница, рожь, овес, гречиха, соевые бобы, чечевица, горох и другие. Вся продукция имеет сертификаты соответствия и удостоверения качества. Для транспортировки используются различные виды тары. Доставка продукции осуществляется автомобильными, железнодорожными и водными видами транспорта.

Компания «ГрейнХолдинг» в шоуруме представляет муку под брендом «Рязаночка». Мука производится в Рязани на самой большой в России мельнице, оснащенной европейским оборудованием. Для «Рязаночки» берется только российское зерно, которое проходит 7 степеней очистки и не требует дополнительного просеивания.

В свою очередь, компания «Источник-Логистинг» является производителем такой продукции как семечки, гренки, пряники, чипсы. В выставочной площадке компания представляет продукцию под торговыми марками «Золотая семечка», «777», «Старая Тула» и «Барин». Явным преимуществом компании является качество продукта.К примеру, семечки выращиваются на собственных полях компании в Краснодарском крае. Гренки производятся из ржаного хлеба, который выпекают в собственных пекарнях производителя. В составе продукции нет ГМО.

Каши, мюсли, кисели, супы, чипсы, хлопья, пасты, крупы быстрого приготовления, пищевые добавки – лишь небольшой перечень продукции представленной под торговой маркой «Вышний город». Основным направлением компании является производство продуктов быстрого приготовления. Ассортимент изготавливаемой продукции насчитывает более 150 наименований. Команда профессионалов активно работает над созданием новых продуктов среди которых блюда быстрого приготовления с комплексом Омега 3 + Омега 6, имеющим нежный вкус детского питания, продукты на основе цельного зерна, продукции для лечебно-профилактического питания и другие.

Большое внимание привлекает стенд компании «Юнион», которая представляет торговые марки «ШокоРуа» и «СахароварЪ». Конфетка или шоколадная фигурка превращается в настоящее произведение искусства в руках профессионалов в мастерской ШокоРуа, что в переводе с французского означает шоколадный король. Торговая марка предлагает шоколадные наборы различных сортов и форм. Мануфактура «СахароварЪ» представляет на выставке леденцы, приготовленные по старинным рецептам. Ассортимент продукции включает в себя также леденцы с кусочками ягод и фруктов. Недавно предприятие приступила к выпуску леденцов без сахара- на изомальте. Такой продукт могут позволить себе все желающие. Даже, те, кто не потребляет сахар.

Представители оптовой торговли, сетевого и несетевого ритейла, предприятий общественного питания, производители продуктов питания отмечают широкий ассортимент продовольственной продукции, представленной на выставке. Представители бизнеса имеют возможность ознакомиться новинками различных продуктовых категорий, а также познакомиться и провести переговоры с потенциальными партнерами. В шоуруме созданы все условия для онлайн-встреч с участниками.