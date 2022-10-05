БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 779 человек, сообщает в среду Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 313, вторую - 145, три и более - 273, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 48 человек.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 895 043. Первую дозу вакцины получили 5 384 404, вторую - 4 868 155, три и более - 3 380 500, бустерную дозу после положительного результата теста - 261 984 человека.

(Перевод: Фидан Мустафаева)