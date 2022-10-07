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Начался медиа-тур в Физули, Гадрут и Шушу

Общество Материалы 7 октября 2022 10:11 (UTC +04:00)
Начался медиа-тур в Физули, Гадрут и Шушу

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Самир Али
Самир Али
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БАКУ /Trend/ - 7 октября началась поездка представителей местных медиа в Физули, Гадрут и Шушу.

Как сообщает в пятницу Trend, она организована совместно ОАО "Азеришыг" и Агентством развития медиа Азербайджана.

Представители медиа посетят цифровую подстанцию и центр управления в Физули, узловую подстанцию Гадрут и центр цифрового управления, центр цифрового управления в Шуше.

В медиа-туре, организованном по случаю 20 октября - Дня энергетиков Азербайджана, принимают участие около 30 журналистов из различных медиа.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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