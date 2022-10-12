Одна из станций бакинского метро переходит на усиленный режим работы

БАКУ /Trend/ - В связи с проведением 13 октября в Баку матча ФК "Карабах" в рамках группового этапа турнира Лиги Европы УЕФА будет изменен режим работы станции метро "Гянджлик", которая находится вблизи Республиканского стадиона имени Тофика Бахрамова, где пройдет матч.

Как сообщили в среду Trend в ЗАО "Бакинский метрополитен", в соответствии с оперативным планом Бакинского метрополитена станция "Гянджлик" в этот день перейдет для удобства пассажиров-болельщиков на усиленный режим работы.

Составлен график дежурства с привлечением к работе дополнительного персонала на этой станции, также будут приняты соответствующие меры на станциях метро "Нариман Нариманов" и "28 Мая", в случае необходимости на линии будут выпущены дополнительные поезда, сказали в ЗАО.

(Перевод: Фидан Мустафаева)