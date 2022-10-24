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Турция может экспортировать беспилотные бронемашины в Азербайджан

Общество Материалы 24 октября 2022 13:54 (UTC +04:00)
Турция может экспортировать беспилотные бронемашины в Азербайджан

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Орхан Набиев
Орхан Набиев
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БАКУ /Trend/ - Турецкая компания HAVELSAN может экспортировать беспилотные бронемашины в Азербайджан, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Как сказал сегодня председатель правления компании HAVELSAN Хаджи Али Мантар, в связи с поставкой беспилотных бронемашин BARKAN подписаны соглашения с Азербайджаном, Украиной и Пакистаном.

"Кроме того, ведутся переговоры с рядом других стран, в частности с Малайзией, Индонезией и Катаром", - сказал он.

Глава компании добавил, что беспилотные бронемашины BARKAN в настоящее время используются только в Вооруженных силах Турции.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

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