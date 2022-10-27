Фарид Гайыбов председательствует в заседании Межправительственного комитета по физической культуре и спорту (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 27 октября в Париже в штаб-квартире ЮНЕСКО начало работу очередное заседание Межправительственного комитета по физической культуре и спорту (CIGEPS).

Как сообщает в четверг Trend, мероприятие, проводимое в режиме онлайн с 2019 года из-за пандемии коронавируса, впервые за три года проходит в очном формате. Председательствует на заседании министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гайыбов.

На открытии выступили заместитель генерального директора ЮНЕСКО по социальным и гуманитарным наукам Габриэла Рамос и председательствующий на заседании Фарид Гайыбов.

В ходе заседания планируется обсудить ряд важных вопросов, стоящих на повестке дня комитета, состояние спортивной сферы в период после пандемии Covid-19, итоговую декларацию, принятие которой планируется в рамках VII Всемирной конференции министров и официальных лиц, ответственных за физическую культуру и спорт (MINEPS), а также пересмотр рабочих групп и процедурных правил CIGEPS.

Также планируется подписание соглашения с ЮНЕСКО в связи с проведением VII MINEPS, проведение которой предусмотрено 14-17 марта 2023 года в городе Баку.

(Перевод: Нубар Кулузаде)