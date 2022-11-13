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7 азербайджанских боксеров сразятся за чемпионство в международном турнире

Общество Материалы 13 ноября 2022 12:17 (UTC +04:00)
7 азербайджанских боксеров сразятся за чемпионство в международном турнире

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БАКУ /Trend/ - Завершился полуфинальный раунд международного турнира по боксу в польском Кельце. Еще два члена сборной Азербайджана завоевали право на участие в финале.

Как сообщили в воскресенье Trend в Федерации бокса Азербайджана, в финале за чемпионство сразятся Масуд Юсифзаде (51 кг), Умид Рустамов (57), Малик Гасанов (63,5), Наби Искандеров (67), Мурад Аллахвердиев (80), Альфонсо Домингес (85) и Магомед Абдуллаев (92+).

Отметим, что уже четверо азербайджанских боксеров завоевали бронзовую медаль турнира.

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