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В Азербайджане тайное снятие средств с банковских карт будет считаться кражей, а не мошенничеством - постановление

Общество Материалы 15 ноября 2022 12:18 (UTC +04:00)
В Азербайджане тайное снятие средств с банковских карт будет считаться кражей, а не мошенничеством - постановление

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БАКУ /Trend/ - Тайное снятие средств с банковских карт будет считаться кражей, а не мошенничеством.

Как сообщили во вторник Trend в пресс-службе Конституционного суда Азербайджана, данное постановление было принято на очередном заседании Пленума Конституционного суда под председательством Фархада Абдуллаева.

На заседании на основании обращения Гянджинского Апелляционного суда было принято решение о рассмотрении статей 177 и 178 Уголовного кодекса АР в части I статьи 25 Конституции Азербайджанской Республики и статей 318 и 391.8-1 Уголовно-процессуального кодекса Азербайджанской Республики.

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