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В Азербайджане задержан мужчина, грабивший платежные терминалы (ФОТО/ВИДЕО)

Общество Материалы 30 ноября 2022 10:23 (UTC +04:00)
В Азербайджане задержан мужчина, грабивший платежные терминалы (ФОТО/ВИДЕО)

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БАКУ /Trend/ - В результате оперативно-розыскных мероприятий задержан и передан следствию ранее судимый Газанфар Бабаев, который за последние несколько месяцев ограбил платежные терминалы в 25 магазинах.

Как сообщили в среду Trend в министерстве внутренних дел Азербайджана, в ходе расследования выяснилось, что он ограбил платежные терминалы в магазинах в Бинагадинском, Пираллахинском районах города Баку, Абшеронском районе - поселках Сарай, Масазыр, Гобу, Дигах и Мехдиабад, в Сумгайыте, а также в Товузском и Исмаиллинском районах.

Решением суда в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, продолжаются следственно-оперативные мероприятия.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

В Азербайджане задержан мужчина, грабивший платежные терминалы (ФОТО/ВИДЕО)
В Азербайджане задержан мужчина, грабивший платежные терминалы (ФОТО/ВИДЕО)
В Азербайджане задержан мужчина, грабивший платежные терминалы (ФОТО/ВИДЕО)
В Азербайджане задержан мужчина, грабивший платежные терминалы (ФОТО/ВИДЕО)
В Азербайджане задержан мужчина, грабивший платежные терминалы (ФОТО/ВИДЕО)
В Азербайджане задержан мужчина, грабивший платежные терминалы (ФОТО/ВИДЕО)
В Азербайджане задержан мужчина, грабивший платежные терминалы (ФОТО/ВИДЕО)
В Азербайджане задержан мужчина, грабивший платежные терминалы (ФОТО/ВИДЕО)
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