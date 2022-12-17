БАКУ /Trend/ - Заместитель министра внутренних дел генерал-лейтенант полиции Орудж Залов отправлен на пенсию, сообщает в субботу Trend со ссылкой на МВД Азербайджана.

Согласно информации, на эту должность назначен начальник Главного управления общественной безопасности МВД генерал-майор полиции Огтай Керимов.

Отметим, что Орудж Залов занимал пост заместителя министра внутренних дел с 1998 года. Несколько дней назад он был награжден Президентом Ильхамом Алиевым орденом "За заслуги перед Отечеством" 1-й степени.

(Перевод: Фидан Мустафаева)