В период оккупации 52 месторождения жестоко эксплуатировались без соблюдения каких-либо экологических норм - министр

БАКУ /Trend/ - В период оккупации 52 месторождения были подвергнуты жестокой эксплуатации без соблюдения каких-либо экологических норм.

Как сообщает в субботу Trend, об этом заявил министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев, выступая на конференции "Большое возвращение: Торжество политики Ильхама Алиева", посвященной "I государственной программе "Большого возвращения" на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики", организованной партией "Ени Азербайджан".

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