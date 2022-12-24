Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

В период оккупации 52 месторождения жестоко эксплуатировались без соблюдения каких-либо экологических норм - министр

Общество Материалы 24 декабря 2022 12:16 (UTC +04:00)
В период оккупации 52 месторождения жестоко эксплуатировались без соблюдения каких-либо экологических норм - министр

Читайте Trend в

Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
Все материалы

БАКУ /Trend/ - В период оккупации 52 месторождения были подвергнуты жестокой эксплуатации без соблюдения каких-либо экологических норм.

Как сообщает в субботу Trend, об этом заявил министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев, выступая на конференции "Большое возвращение: Торжество политики Ильхама Алиева", посвященной "I государственной программе "Большого возвращения" на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики", организованной партией "Ени Азербайджан".

Новость обновляется

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости