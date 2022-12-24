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На освобожденных территориях Азербайджана началось создание лесопарков

Общество Материалы 24 декабря 2022 12:20 (UTC +04:00)
На освобожденных территориях Азербайджана началось создание лесопарков

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - На освобожденных территориях Азербайджана началось создание лесопарков, состоящих из зеленых коридоров и террас.

Как сообщает в субботу Trend, об этом заявил министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев, выступая на конференции "Большое возвращение: Торжество политики Ильхама Алиева", посвященной "I Государственной программе "Большого возвращения" на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики", организованной партией "Ени Азербайджан".

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