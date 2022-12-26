Эксперт по транспорту о пресечение заторов станцией метро "Ходжасен"

БАКУ /Trend/ - 23 декабря состоялось открытие станции метро и электродепо "Ходжасан" Бакинского метрополитена. Станция "Ходжасан" является четвертой станцией, расположенной на фиолетовой линии метро. Общая площадь комплекса составляет 4200 квадратных метров, длина платформы станции равна 144 метров.

Как сообщил в понедельник Trend эксперт по транспорту Рауф Агамирзоев, начало работы станции метро "Ходжасан" является позитивным шагом для преодоления заторов в столице.

По его словам, потенциал станции огромен, однако для повышения функциональности, необходимы некоторые изменения.

"Для использования станции большим количеством людей, необходимо задействовать железнодорожную станцию, находящуюся совсем близко к станции метро "Ходжасан". С его помощью можно подумать об организации мультимодальных перевозок - если Сумгаит, Хырдалан, Ходжасан, Локбатан, Сахил и Алят будут связаны железной веткой со станцией "Ходжасан", это обеспечит связь с метро на более дальних расстояниях. А с близлежащим торговым центром "Садарак" станция может быть связана маршрутной сетью. Все это может напрямую повлиять на количество людей, пользующихся станцией Ходжасан и ее связь с городом", -отметил он.

По словам эксперта, если упомянутые работы будут выполнены, это позитивно повлияет на сегодняшнее состояние движения транспорта на данном участке.

(Перевод: Нубар Кулузаде)