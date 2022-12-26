Предотвращена контрабанда в Азербайджан крупной партии наркотиков (ФОТО) (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Предотвращена контрабанда в Азербайджан крупной партии наркотиков.

Как сообщили в понедельник Trend в Госпогранслужбе Азербайджана, 25 декабря на служебной территории погранзаставы погранотряда «Горадиз» вблизи села Араз Зергер Физулинского района пограничным нарядом была пресечена попытка контрабанды крупной партии наркотиков.

Согласно информации, в результате проведенных мероприятий были обнаружены и изъяты два свертка с наркотическими веществами весом 9 кг 640 граммов (7 кг 620 граммов марихуаны и 2 кг 20 граммов опиума).

По факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия

(Перевод: Нубар Кулузаде)