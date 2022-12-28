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Силы безопасности Турции задержали террористов, действующих по заказу Ирана

Общество Материалы 28 декабря 2022 17:20 (UTC +04:00)
Силы безопасности Турции задержали террористов, действующих по заказу Ирана

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - В Турецком городе Ван задержаны 5 членов террористической организации Рабочей партии Курдистана (РПК) с боеприпасами и взрывчаткой, которые готовились к нападению.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил сегодня министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу на пресс-конференции, посвященной расследованию терроризма в столичном муниципалитете Стамбула.

Он отметил, что заказ террористы получили из Ирана.

Отметив, что структура давно преследуется подразделениями безопасности в Ване, Сойлу сказал, что приказ исходит с другой стороны границу города Ван, иранского города Келереш.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

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