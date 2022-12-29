Баку в канун Нового года (ФОТОРЕПОРТАЖ)

БАКУ /Trend/ - Столица Азербайджана встречает Новый год. Город сверкает ослепительными огнями, сияющими гирляндами и нарядными елками.
Как сообщает в четверг Trend, город в эти дни дышит праздником - центральные улицы украшены разноцветной иллюминацией, красивыми гирляндами и нарядными новогодними елками. Улица Низами окрашена в праздничные цвета.
В связи с праздником на центральных улицах города организованы новогодние ярмарки.
Фотограф Trend запечатлел кадры из столицы.
(Перевод: Нубар Кулузаде)