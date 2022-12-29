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Баку в канун Нового года (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Общество Материалы 29 декабря 2022 12:25 (UTC +04:00)
Баку в канун Нового года (ФОТОРЕПОРТАЖ)

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Заур Мустафаев
Заур Мустафаев
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БАКУ /Trend/ - Столица Азербайджана встречает Новый год. Город сверкает ослепительными огнями, сияющими гирляндами и нарядными елками.

Как сообщает в четверг Trend, город в эти дни дышит праздником - центральные улицы украшены разноцветной иллюминацией, красивыми гирляндами и нарядными новогодними елками. Улица Низами окрашена в праздничные цвета.

В связи с праздником на центральных улицах города организованы новогодние ярмарки.

Фотограф Trend запечатлел кадры из столицы.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

Баку в канун Нового года (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Баку в канун Нового года (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Баку в канун Нового года (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Баку в канун Нового года (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Баку в канун Нового года (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Баку в канун Нового года (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Баку в канун Нового года (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Баку в канун Нового года (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Баку в канун Нового года (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Баку в канун Нового года (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Баку в канун Нового года (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Баку в канун Нового года (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Баку в канун Нового года (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Баку в канун Нового года (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Баку в канун Нового года (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Баку в канун Нового года (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Баку в канун Нового года (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Баку в канун Нового года (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Баку в канун Нового года (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Баку в канун Нового года (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Баку в канун Нового года (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Баку в канун Нового года (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Баку в канун Нового года (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Баку в канун Нового года (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Баку в канун Нового года (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Баку в канун Нового года (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Баку в канун Нового года (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Баку в канун Нового года (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Баку в канун Нового года (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Баку в канун Нового года (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Баку в канун Нового года (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Баку в канун Нового года (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Баку в канун Нового года (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Баку в канун Нового года (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Баку в канун Нового года (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Баку в канун Нового года (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Баку в канун Нового года (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Баку в канун Нового года (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Баку в канун Нового года (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Баку в канун Нового года (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Баку в канун Нового года (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Баку в канун Нового года (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Баку в канун Нового года (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Баку в канун Нового года (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Баку в канун Нового года (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Баку в канун Нового года (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Баку в канун Нового года (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Баку в канун Нового года (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Баку в канун Нового года (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Баку в канун Нового года (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Баку в канун Нового года (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Баку в канун Нового года (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Баку в канун Нового года (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Баку в канун Нового года (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Баку в канун Нового года (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Баку в канун Нового года (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Баку в канун Нового года (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Баку в канун Нового года (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Баку в канун Нового года (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Баку в канун Нового года (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Баку в канун Нового года (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Баку в канун Нового года (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Баку в канун Нового года (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Баку в канун Нового года (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Баку в канун Нового года (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Баку в канун Нового года (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Баку в канун Нового года (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Баку в канун Нового года (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Баку в канун Нового года (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Баку в канун Нового года (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Баку в канун Нового года (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Баку в канун Нового года (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Баку в канун Нового года (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Баку в канун Нового года (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Баку в канун Нового года (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Баку в канун Нового года (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Баку в канун Нового года (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Баку в канун Нового года (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Баку в канун Нового года (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Баку в канун Нового года (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Баку в канун Нового года (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Баку в канун Нового года (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Баку в канун Нового года (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Баку в канун Нового года (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Баку в канун Нового года (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Баку в канун Нового года (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Баку в канун Нового года (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Баку в канун Нового года (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Баку в канун Нового года (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Баку в канун Нового года (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Баку в канун Нового года (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Баку в канун Нового года (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Баку в канун Нового года (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Баку в канун Нового года (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Баку в канун Нового года (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Баку в канун Нового года (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Баку в канун Нового года (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Баку в канун Нового года (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Баку в канун Нового года (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Баку в канун Нового года (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Баку в канун Нового года (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Баку в канун Нового года (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Баку в канун Нового года (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Баку в канун Нового года (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Баку в канун Нового года (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Баку в канун Нового года (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Баку в канун Нового года (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Баку в канун Нового года (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Баку в канун Нового года (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Баку в канун Нового года (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Баку в канун Нового года (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Баку в канун Нового года (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Баку в канун Нового года (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Баку в канун Нового года (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Баку в канун Нового года (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Баку в канун Нового года (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Баку в канун Нового года (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Баку в канун Нового года (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Баку в канун Нового года (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Баку в канун Нового года (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Баку в канун Нового года (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Баку в канун Нового года (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Баку в канун Нового года (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Баку в канун Нового года (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Баку в канун Нового года (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Баку в канун Нового года (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Баку в канун Нового года (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Баку в канун Нового года (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Баку в канун Нового года (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Баку в канун Нового года (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Баку в канун Нового года (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Баку в канун Нового года (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Баку в канун Нового года (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Баку в канун Нового года (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Баку в канун Нового года (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Баку в канун Нового года (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Баку в канун Нового года (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Баку в канун Нового года (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Баку в канун Нового года (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Баку в канун Нового года (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Баку в канун Нового года (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Баку в канун Нового года (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Баку в канун Нового года (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Баку в канун Нового года (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Баку в канун Нового года (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Баку в канун Нового года (ФОТОРЕПОРТАЖ)
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