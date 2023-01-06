Началось восстановление леса Топхана (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Началось восстановление леса Топхана.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал сегодня на пресс-конференции, посвященной итогам года начальник Службы развития лесов при Министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана Халыгверди Гусейнов.

Он отметил, что уже в прошлом году на этой территории началась посадка новых саженцев, посеяны семена деревьев.

"Этот процесс будет продолжен, и лес Топхана будет восстановлен. Первоначально мы посадили саженцы дуба, граба. Также сотрудники Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана проводят анализ леса. В зависимости от результатов анализа в соответствующие органы будут направлены предложения",- сказал Гусейнов.

Он добавил, что сотрудники министерства также осуществляют процесс прокладки зеленых полос в Лачине и Шуше. Для посева на освобожденных территориях из Турции также было привезено 49 тысяч семян.

(Перевод: Фидан Мустафаева)