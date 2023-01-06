Руководство ГПС и ГТК Азербайджана посетило пропускные погранпункты в Нахчыване (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 6 января делегации во главе с начальником Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана генерал-полковником Эльчином Гулиевым и первым заместителем председателя Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана, временно исполняющим обязанности председателя генерал-лейтенантом таможенной службы Шахином Багировым посетили пункты пропуска через государственную границу в Нахчыванской Автономной Республике.

Об этом в пятницу сообщили Trend в Государственном таможенном комитете.

Было отмечено, что после ознакомления с инфраструктурой и условиями работы сотрудников в пункте Седерек на границе Азербайджана с Турцией, пунктах Джульфа и Шахтахты на границе с Ираном были даны поручения и рекомендации по дальнейшему повышению уровня обслуживания на пунктах пропуска, эффективной реализации таможенного и пограничного контроля и рекомендации по быстрому осуществлению процессов пересечения границы, а также по дальнейшему упрощению процедур международного транзита.

(Перевод: Нубар Кулузаде)