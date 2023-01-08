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Один человек госпитализирован в связи с пожаром в ТЦ "Садарак" - TƏBİB

Общество Материалы 8 января 2023 21:39 (UTC +04:00)
Один человек госпитализирован в связи с пожаром в ТЦ "Садарак" - TƏBİB

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БАКУ /Trend/ - В связи с пожаром в торговом центре «Садарак» в Гарадагском районе в отделение токсикологии Клинического медицинского центра с отравлением дымом поступил один человек.

Об этом сообщили Trend в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

Согласно информации, двоим оказана помощь на месте из-за отравления дымом.

Отметим, что в Бакинскую городскую станцию ​​скорой и неотложной медицинской помощи при TƏBİB поступил звонок о пожаре в торговом центре «Садарак» около 18:22.

На место происшествия выехали 4 бригады скорой медицинской помощи.

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