В Джебраиле обнаружено значительное количество боеприпасов (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В ходе проведенных сотрудниками отдела полиции Джебраильского района мероприятий на административной территории района обнаружено значительное количество боеприпасов, сообщает во вторник Trend.

Как сообщили во вторник Trend в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана, в ходе мероприятий, проведенных сотрудниками полиции на освобожденных от оккупации территориях, на заброшенных военных позициях были обнаружены и изъяты 11 автоматов, 2 пулемета, 7 гранатометов, 2 снайперские винтовки, 2 оптических прицела, 59 различных видов снарядов, 7 780 патронов различного калибра и другое вооружение.

(Перевод: Нубар Кулузаде)