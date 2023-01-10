В Азербайджане выявлены еще 69 случаев заражения коронавирусом, вылечились 12 человек

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлены 69 случаев заражения коронавирусом, 12 человек вылечились, четверо - скончались, передает во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров АР.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 826 993 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 816 434 человека вылечились, 10 027 – скончались, число активных больных составляет 532.

За последние сутки в стране проведены 2 503 теста на COVID-19, а в целом с начала пандемии число проведенных тестов составило 7 447 795.

(Перевод: Нубар Кулузаде)