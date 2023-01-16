Экс-глава Сабаильского муниципалитета обвиняется в мошенничестве в крупном размере

БАКУ /Trend/ - В Бакинском суде по тяжким преступлениям начался судебный процесс по уголовному делу экс-председателя Сабаильского муниципалитета Ахмеда Гусейнова, обвиняемого в мошенничестве в крупном размере.

Как сообщает в понедельник Trend, на заседании суда под председательством судьи Мухаммеда Акберова были уточнены анкетные данные обвиняемого.

Следующее заседание суда назначено на 25 января.

Отметим, что Ахмеду Гусейнову предъявлено обвинение по статьям 29, 178.4, 309.1, 313 и 320 Уголовного кодекса. Следствием были выявлены основания для подозрения в том, что Ахмед Гусейнов в сговоре с группой лиц пытался присвоить земельные участки, принадлежащие государству, общей стоимостью 1 миллион 824 тысячи манатов, а также подделал официальный документ.

В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде ареста.

(Перевод: Нубар Кулузаде)