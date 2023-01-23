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В прошлом месяце в Азербайджане повышена сумма адресной государственной соцпомощи

Общество Материалы 23 января 2023 12:54 (UTC +04:00)
В прошлом месяце в Азербайджане повышена сумма адресной государственной соцпомощи

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - В декабре 2022 года размер адресной государственной социальной помощи, выплачиваемой в Азербайджане, увеличился в среднем на 40,1 процентов.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сообщили в Государственном фонде социальной защиты населения Азербайджана.

Было отмечено, что если ранее размер адресной государственной социальной помощи, выплачиваемой в среднем на семью, составляла 279,9 маната, то в декабре 2022 года эта сумма увеличилась и составила 392,2 маната.

Напомним, что в 2023 году по новому пакету социальных реформ предусмотрено дополнительно 750 миллионов манатов в год на дальнейшее увеличение социальных выплат, охватывающих 1,9 миллиона граждан.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

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