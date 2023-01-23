В Центральном Таможенном Госпитале вакцинация против гриппа проводится вакциной Ваксигрип Тетра (R)

БАКУ/Trend/ - В Центральном Таможенном Госпитале вакцинацию против сезонного гриппа проводят вакциной производства Франции, компании «Санофи Пастер» Ваксигрип тетра 0,5 мл N 1. Вакцинация является одним из наиболее эффективных способов предотвращения заражения людей во время эпидемий гриппа. При иммунизации вакциной Ваксигрип Тетра у 80-85% людей повышается защита организма от вирусов. Антитела против вируса остаются в организме в течение 10-15 дней после вакцинации и защищают организм не менее 1 года. Цена вакцины составляет 50 АЗН, включая консультацию врача.

В прошлом веке с помощью вакцин можно было уменьшить ущерб от многих болезней. Своевременные и правильно введенные прививки играют важную роль в профилактике заболеваний, защищая вас и ваших детей от самых серьезных заболеваний, а также их осложнений.

В поликлиническом отделении Центрального Таможенного Госпиталя эту вакцину можно применить как детям, так и взрослым. Спешите защитить себя и своих детей от болезней!