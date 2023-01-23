В прошлом году в Азербайджане обезврежена 251 криминальная группа

БАКУ /Trend/ - В результате оперативных мер в 2022 году в Азербайджане была обезврежена 251 криминальная группа.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом было сказано на заседании коллегии министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана, посвященном итогам деятельности в сферах борьбы с преступностью, охраны общественного порядка, обеспечения общественной безопасности в 2022 году и предстоящим задачам.

Согласно информации, к уголовной ответственности за хранение и ношение оружия привлечены 202 лица, арестованы 557 находившихся в розыске обвиняемых лиц.

Отметим, что в 2021 году в Азербайджане были обезврежены 268 криминальных групп, 188 лиц были привлечены к уголовной ответственности за хранение и ношение оружия.

(Перевод: Нубар Кулузаде)