БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 350 человек, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 169, вторую - 44, три и более - 114, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 23 человека.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 941 202. Первую дозу вакцины получили 5 401 798, вторую - 4 876 797, три и более - 3 397 440, бустерную дозу после положительного результата теста - 265 167 человек.

(Перевод: Фидан Мустафаева)