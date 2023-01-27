За год в Азербайджане пять лиц лишены родительских прав - Генпрокурор

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане расширены рамки внеуголовного преследования.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал сегодня на заседании коллегии Генеральной прокуратуры Азербайджана Генпрокурор Кямран Алиев.

Касаясь деятельности в сфере производства внеуголовного преследования, Генпрокурор сообщил, что сотрудники прокуратуры принимали участие в рассмотрении 13 029 дел по исполнению приговоров или иных заключительных решений суда.

Было подчеркнуто, что в отношении 92 лиц были даны представления об устранении нарушений, их причин и условий, 87 лиц были предупреждены для предотвращения нарушений, а также в 5 судах были поданы гражданские иски об ограничении родительских прав в отношении 5 лиц в связи с 6 детьми, находящимися в социальной опасности.

Также было отмечено, что за отчетный период органами прокуратуры было возбуждено 1457 исполнительных производств по делам об административных проступках.

Отметим, что в Генеральной прокуратуре Азербайджана проходит расширенное заседание коллегии, посвященное обсуждению состояния дел, выполненных органами прокуратуры, и предстоящих задач.

(Перевод: Нубар Кулузаде)