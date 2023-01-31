Возбуждено уголовное дело против главы Агстафинского муниципалитета

БАКУ /Trend/ - Возбуждено уголовное дело против председателя Агстафинского муниципалитета.

Как сообщили во вторник Trend в прокуратуре Агстафинского района, в районной прокуратуре проведено расследование в связи с нарушениями в сельском муниципалитете Дагкесемен.

Согласно информации, были выявлены основания для подозрения в присвоении муниципальной собственности Аризом Байрамовым во время его работы председателем сельского муниципалитета .

По данному факту в районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статьям 179.2.2 (повторное присвоение), 179.2.3 (присвоение с использованием служебного положения) и 313 (должностное мошенничество) УК.

Предварительное следствие по делу продолжается.

(Перевод: Нубар Кулузаде)