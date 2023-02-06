Сейсмослужба Азербайджана обратилась к населению

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Турции произошло сильное землетрясение. В результате сильных подземных толчков зафиксированы разрушения, есть погибшие и раненые.

В связи с этим, ряд граждан опасается, что землетрясение произошедшее в Турции может произойти и в нашей стране.

Как сообщил в понедельник Trend руководитель Республиканского центра сейсмологической службы Гурбан Етирмишли, место, где было зафиксировано землетрясение, находится достаточно далеко от Азербайджана, и это событие не может повлиять на сейсмогенные очаги нашей страны.

"Сильное землетрясение произошедшее в Турции не оказало никакого влияния на Азербайджан. Тектонические процессы, произошедшие там, глубинные разломы не имеют ничего общего с Азербайджаном. У населения нет причин для беспокойства. Ежедневно в нашей стране фиксируются многочисленные подземные толчки. Это естественный процесс. Но большинство толчков не ощущаются. В Азербайджане не ожидается сильного землетрясения”,- сказал он.

Напомним, что сегодня в различных районах Турции произошло землетрясение магнитудой 7,4 балла. На данный момент число погибших в результате землетрясения превысило 76 человек. 440 человек получили ранения.

Как уточняет государственное Управление по чрезвычайным ситуациям, землетрясение произошло в районе Пазарджик в провинции Кахраманмараш на глубине 7 км. Подземные толчки в течение получаса ощущались в разных регионах - Адане, Анкаре, Анталье, Газиантепе, Кайсери, Мерсине, Трабзоне, Шанлыурфе.

(Перевод: Фидан Мустафаева)