БАКУ /Trend/ - Обнародована стоимость туристических поездок в Шушу.

Об этом сообщили в пятницу Trend в Государственном Агентстве по туризму Азербайджана.

В сообщении отмечается, что стоимость двухдневного тура (2 дня/1 ночь), включая поездку на автобусе, проживание в отеле с завтраком и сопровождением гида составляет 215 манатов. Стоимость трехдневного тура (3 дня/2 ночи) составит 370 манатов.

В рамках туров будет предоставлена возможность увидеть своими глазами развалины города в центре Физули, посетить памятник первому шехиду, Джыдыр дюзю, мавзолей Вагифа, дом-музей Мехмандаровых, дом-музей Бюльбюля, мечеть Юхары Говхар ага, площадь "Расстрелянных памятников", Шушинскую крепость, городские ворота и символ "Харыбюльбюль", а также церковь Газанчи и Шушинскую реальную школу.

(Перевод: Фидан Мустафаева)