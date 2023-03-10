БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в ближайшее время не ожидается сильного землетрясения.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал генеральный директор Республиканского центра сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана Гурбан Етирмишли, в ходе встречи на тему "Современное сейсмогеодинамическое состояние Азербайджана".

По его словам, в Азербайджане каждый день хотя и в слабой степени, происходят подземные толчки, и это естественный процесс.

"Однако в Азербайджане в ближайшее время не ожидается страшного, разрушительного землетрясения. Большинство толчков ощущаются слабо", - сказал Етирмишли.

(Перевод: Фидан Мустафаева)