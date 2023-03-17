В прошлом году в Азербайджане были проинспектированы более 7 тыс. строящихся объектов

БАКУ /Trend/ - За отчетный период на 7,5 тысячи объектов, на которых осуществляются строительные работы физическими и юридическими лицами, был осуществлен государственный надзор за строительством в связи с соблюдением требований строительных норм и правил, мер безопасности.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом говорится в отчете о деятельности Кабинета министров Азербайджана в 2022 году.

В соответствии с "Порядком приостановления строительных работ", утвержденным указом главы государства, для своевременного предупреждения и устранения нарушений в ходе строительных работ в связи с 963 строительными объектами были приняты решения о прекращении строительных работ, а в связи с 14 строительными объектами - о сносе объекта. Было составлено 229 протоколов об административных правонарушениях, связанных с нарушением требований законодательства в сфере градостроительной и строительной деятельности.

Напомним, что сегодня в Милли Меджлисе заслушивается отчет правительства Азербайджана.