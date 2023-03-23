Завтра в Баку будет до 20 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 24 марта.

Как сообщили Trend в четверг в Национальной гидрометеорологической службе министерства экологии и природных ресурсов, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Ночью и утром местами туман. Будет дуть южный ветер.

Температура воздуха ночью составит 7-10° тепла, днем - 15-20° тепла.

Атмосферное давление составит 763 мм рт., относительная влажность воздуха - 60-70%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако в дневное время в некоторых горных районах временами возможны осадки. Местами туман, ветер западный.

Температура воздуха ночью составит 6-11° тепла, днем - 18-23° тепла, в горах ночью от 1° мороза до 4°тепла, днем - 5-10° тепла.