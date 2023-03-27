Азербайджан сертифицирован как страна, свободная от малярии - ВОЗ

БАКУ /Trend/ - Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сертифицировала Азербайджан и Таджикистан как страны, свободные от малярии.

Об этом говорится в Twitter-аккаунте Европейского офиса ВОЗ, сообщает в понедельник Trend.

Как отмечается, данное достижение стало возможным благодаря устойчивым политическим инвестициям и деятельности в области здравоохранения, целенаправленной профилактике, раннему выявлению и лечению всех случаев малярии.

Напомним, что в сентябре 2021 года руководство министерства здравоохранения направило официальное обращение генеральному директору ВОЗ Тедросу Адханому Гебрейесусу в связи с началом процесса сертификации по элиминации малярии в Азербайджане. В рамках этого процесса с 16 по 20 мая 2022 года сертификационная миссия ВОЗ находилась с визитом в Азербайджане. Также министерство здравоохранения представило "Национальный отчет по борьбе с малярией в Азербайджанской Республике" вместе с пакетом необходимых документов в Глобальную программу ВОЗ по борьбе с малярией.