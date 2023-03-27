Azercell предоставляет пользователям iPhone возможность протестировать 5G

БАКУ /Trend/ - Компания «Azercell Telecom», являющаяся эксклюзивным телекоммуникационным партнером Apple Inc. в Азербайджане, получила поддержку 5G для местных пользователей смартфонов iPhone.

Azercell, ставший первым оператором мобильной связи в Азербайджане, запустившим технологию пятого поколения в тестовом режиме для ряда смартфонов в декабре прошлого года, теперь в сотрудничестве с Apple открывает сеть 5G для смартфонов iPhone.

Начиная с 27 марта 2023 года технологический гигант, завершив тестирование качества и производительности сети Azercell, выпустил обновление программного обеспечения для поддержки своими телефонами 5G в Азербайджане.

Абоненты Azercell могут протестировать 5G на своих iPhone на всей территории площади Фонтанов, используя текущие интернет-пакеты, набрав на экране телефона *595#YES.

Беспроводная сеть пятого поколения обеспечивает более высокую скорость передачи данных до 1 Гбит/с, сверхнизкую задержку, более высокий уровень надежности, большую пропускную способность сети и расширенный пользовательский интерфейс.

На сегодняшний день технологии 5G в основном применяются на крупных производствах, например, для удаленного управления оборудованием или мгновенного доступа к базе данных на любом расстоянии. Развертывание сети 5G существенно улучшит технологические решения для местного бизнеса и отечественной промышленности и откроет новые горизонты для сквозного взаимодействия с пользователем.

Что касается вариантов использования 5G на потребительском уровне, отметим, что во всем мире разрабатывается множество перспективных решений, которые позволят раскрыть ценность новой технологии в повседневной жизни клиентов.