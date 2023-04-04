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Проводится конкурс на звание "Лучшая инженерно-сапёрная рота" (ВИДЕО)

Общество Материалы 4 апреля 2023 16:17 (UTC +04:00)
Проводится конкурс на звание "Лучшая инженерно-сапёрная рота" (ВИДЕО)

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БАКУ /Trend/ - Согласно плану боевой подготовки на текущий год, в Н-ской воинской части Азербайджанской Армии проводится конкурс на звание "Лучшая инженерно-сапёрная рота", сообщает во вторник Trend со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.

В конкурсе, проводимом в соответствии с утвержденным планом, проверяются теоретические знания военнослужащих инженерных войск в области средств вооружения и службы войск, а также в индивидуальном порядке - их знания в соответствии с квалификационным разрядом.

Затем на специально оборудованном полигоне саперы выполняют задачи по установке минных полей, открытию проходов, обнаружению мин и неразорвавшихся боеприпасов при помощи миноискателей и их последующему обезвреживанию, а также инженерно-фортификационному обеспечению.

Отметим, что подразделение, удостоенное по итогам конкурса звания "Лучшая инженерно-сапёрная рота", примет участие в состязаниях Сухопутных войск.

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