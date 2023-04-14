Определились финалистки первого дня соревнований Международного турнира AGF Trophy в Баку среди юниорок

БАКУ /Trend/ - В рамках первого дня проходящего в Национальной арене гимнастики в Баку Международного турнира по художественной гимнастике AGF Trophy определились финалистки среди юниорок в упражнении с обручем и мячом, сообщает в пятницу Trend.

В упражнении с обручем среди юниорок в финал Международного турнира по художественной гимнастике AGF Trophy вышли Лилиана Левинска (Польша, 32.000 балла), Вера Туголукова (Кипр, 30.650 балла), Лиан Рона (Израиль, 29.800 балла), Наталья Усова (Узбекистан, 28.700 балла), Дара Малинова (Болгария, 28.400 балла), Нурай Ахмедзаде (Азербайджан, 27.800 балла), Александра Удодова (Кыргызстан, 26.700 балла), Нина Драгович (Черногория, 26.400 балла).

В упражнении с мячом среди юниорок в финал Международного турнира по художественной гимнастике AGF Trophy вышли Вера Туголукова (Кипр, 30.500 балла), Наталья Усова (Узбекистан, 30.400 балла), Оливия Маслов (Польша, 30.350 балла), Лиан Рона (Израиль, 29.700 балла), Шамс Агагусейнова (Азербайджан, 28.550 балла), Дара Малинова (Болгария, 27.000 балла), София Мамедова (Азербайджан, 26.900 балла), Алиа Ахмед (Египет, 26.500 балла).

Отметим, что соревнования Международного турнира по художественной гимнастике AGF Trophy проходят 14-16 апреля в Национальной арене гимнастики в Баку. В них принимают участие 119 гимнасток из 14 стран мира.

Азербайджан представляют 38 гимнасток - из них 20 граций выступают в индивидуальной программе (6 - сеньорок, 14 – юниорок), 18 спортсменок выступают в составе команд в групповых упражнениях (1 взрослая команда, 2 юниорские команды).