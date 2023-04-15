В Баку стартовал второй день соревнований Международного турнира по художественной гимнастике AGF Trophy

БАКУ /Trend/ - В субботу, 15 апреля, в Национальной арене гимнастики в Баку стартовал второй день соревнований 3-го Международного турнира по художественной гимнастике AGF Trophy, сообщает Trend.

Сегодня пройдут квалификации в индивидуальной программе у юниорок и сеньорок в упражнениях с булавами и лентой, квалификация среди юниорских команд в групповых упражнениях в программе с 5 мячами, а также квалификационные соревнования команд в групповых упражнениях в возрастной категории "сеньорки" с 3 лентами и 2 мячами.

Отметим, что соревнования 3-го Международного турнира по художественной гимнастике AGF Trophy проходят 14-16 апреля в Национальной арене гимнастики в Баку. В них принимают участие 119 гимнасток из 14 стран мира.

Азербайджан представляют 38 гимнасток - из них 20 граций выступают в индивидуальной программе (6 - сеньорок, 14 – юниорок), 18 спортсменок - в составе команд в групповых упражнениях (1 взрослая команда, 2 юниорские команды).

Победительницы определятся в многоборье, командном зачете и по отдельным предметам.

Впервые в Азербайджане Международный турнир AGF Junior Trophy прошел в 2018 году, а затем в 2019 году.