Агентство интеллектуальной собственности Азербайджана сэкономило более 1 млн манатов

БАКУ /Trend/ - Агентство интеллектуальной собственности Азербайджана сэкономило за год более 1 100 000 манатов.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал председатель правления Агентства интеллектуальной собственности Камран Иманов, выступая на конференции на тему "Женщины и интеллектуальная собственность: инновации и творчество".

По его словам, со снижением численности работающих в Агентстве интеллектуальной собственности государственных служащих на 43 человека, а общей численности сотрудников - на 32 человека было сэкономлено за год более 1 100 000 манатов.

"Из государственного бюджета финансируется только заработная плата сотрудников Агентства интеллектуальной собственности, приравненных к государственным служащим. Расходы на содержание Агентства и деятельность двух подведомственных ему центров осуществляются на основе принципа самофинансирования, что является подтверждением эффективности институциональной реформы", - сказал Камран Иманов.

Он подчеркнул, что именно поэтому задачи, стоящие перед системой интеллектуальной собственности, определяются инновационной политикой страны и служат экономическим реформам, проводимым в Азербайджане.